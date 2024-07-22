В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должностей заместителя председателя и члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Постановление могут рассмотреть в зале уже завтра. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №11432.

Детали

Отозвать Безуглую Марьяну Владимировну - народного депутата Украины с должностей заместителя председателя и члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение ею своих обязанностей - говорится в проекте постановления.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что комитет по вопросам регламента оперативно рассмотрит этот документ и голосование в Раде может состояться уже завтра.

Сама же Безуглая сегодня сообщала, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава комитета.

Это может голосовать только зал, не Комитет, но они продолжают стараться. Предлагал Федор Вениславский, комментировала Ирина Фриз. Подготовил председатель комитета Александр Завитневич (у которого секретарша с российским паспортом была четыре года). «Слуга Народа» и „Европейская солидарность“ в комитете действуют вместе. Не решают проблемы, а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пробует решить. Круговая порука - написала Безуглая

Напомним,

15 июля Марьяну Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

На следующий день член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский подал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Марьяны Безуглой из-за того, что она обнародовала информацию, которая касается безопасности и обороны, с закрытого заседания парламентского комитета.

Уже 17 июля Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции «Слуга народа».