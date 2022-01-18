Уже принял пять рейсов: из-за непогоды самолеты с "Киева" перенаправляют во "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН.Из-за непогоды из международного аэропорта “Киев” перенаправляют рейсы в междунродный аэропорт во Львове. Об этом информирует пресс-служба международного аэропорта "Львов", пишет УНН.
Цитата
“Из-за непогоды в столице, сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта “Жуляны”, — информируют в пресс-службе.
Детали
В частности, львовский аэропорт имени Даниила Галицкого уже принял пять рейсов:
Рейс WZZ6270 из Вроцлава;
Рейс WZZ1567 из Варшавы;
Рейс WZZ6232 с Пардубице;
Рейс WZZ6278 из Вильнюса;
Рейс WZZ6044 из Рима.
Отмечается, что все пассажиры, прибывшие во Львов пересели в автобусы и отправились в Киев.
Добавим
Сегодня в большинстве областей Украине прогнозируют порывистый ветер, небольшой снег и от 4° мороза до 1° тепла днем.
Отметим, что в течение прошлой недели синоптики неоднократно объявляли штормовое предупреждение. По прогнозу погоды, ожидались порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица. Также был объявлен и уровень опасности, желтый.