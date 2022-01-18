Поривчастий вітер та 4° морозу: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні в більшості областей Україні прогнозують поривчастий вітер , невеликий сніг та від 4° морозу до 1° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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Сьогодні у більшості областей України переважатиме хмарна та волога погода, прогнозують невеликий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний , 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. На крайньому півдні та сході країни протягом доби приблизно 0°. У Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.
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Нагадаємо
2021 року у всьому світу було зафіксовано понад 400 температурних рекордів.