Уже прийняв п'ять рейсів: через негоду літаки з "Києва" перенаправляють до "Львова"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Через негоду з міжнародного аеропорту “Київ” перенаправляють рейси до міжнродного аеропорту у Львові. Про це інформує пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів", пише УНН.
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“Через негоду у столиці, сьогодні львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту “Жуляни”, — інформують у прес-службі.
Деталі
Зокрема, львівський аеропорт імені Данила Галицького вже прийняв п’ять рейсів:
Рейс WZZ6270 з Вроцлава;
Рейс WZZ1567 з Варшави;
Рейс WZZ6232 з Пардубиці;
Рейс WZZ6278 з Вільнюса;
Рейс WZZ6044 з Рима.
Наголошується, що усі пасажири, які прибули до Львова пересіли у автобуси та вирушили до Києва.
Додамо
Сьогодні в більшості областей Україні прогнозують поривчастий вітер, невеликий сніг та від 4° морозу до 1° тепла вдень.
Зауважимо, що протягом минулого тижня синоптики неодноразово робили штормове попередження. За прогнозом погоди, очікувалися пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Також було оголошено І рівень небезпечності, жовтий.