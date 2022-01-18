Уже прийняв п'ять рейсів: через негоду літаки з "Києва" перенаправляють до "Львова"

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 45135 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 117470 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 182749 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 178333 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 202292 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 192528 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149547 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152188 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172788 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182735 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 147523 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 126238 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 165839 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 102986 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 58543 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 453187 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 301568 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 365346 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 478035 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 723538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 102986 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 165839 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 121881 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157283 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180743 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Уже прийняв п'ять рейсів: через негоду літаки з "Києва" перенаправляють до "Львова"

Уже прийняв п'ять рейсів: через негоду літаки з "Києва" перенаправляють до "Львова"

Київ • УНН

 • 14092 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Через негоду з міжнародного аеропорту “Київ” перенаправляють рейси до міжнродного аеропорту у Львові. Про це інформує пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів", пише УНН.

Цитата

“Через негоду у столиці, сьогодні львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту “Жуляни”, — інформують у прес-службі.

Деталі

Зокрема, львівський аеропорт імені Данила Галицького вже прийняв п’ять рейсів:
Рейс WZZ6270 з Вроцлава;
Рейс WZZ1567 з Варшави;
Рейс WZZ6232 з Пардубиці;
Рейс WZZ6278 з Вільнюса;
Рейс WZZ6044 з Рима.

Наголошується, що усі пасажири, які прибули до Львова пересіли у автобуси та вирушили до Києва.

Додамо

Сьогодні в більшості областей Україні прогнозують поривчастий вітер, невеликий сніг та від 4° морозу до 1° тепла вдень.

Зауважимо, що протягом минулого тижня синоптики неодноразово робили штормове попередження. За прогнозом погоди, очікувалися пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Також було оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69