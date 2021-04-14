Уж не с этой недели: регистрацию ФЛП на карантинные 8 тысяч перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. ФЛП и наемные работники с "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства с 19-го апреля. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"С 19-го апреля ФЛП и наемные работники с "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение "Дия". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн", - написал Шмыгаль.
Что было ранее
Закон о поддержке малого бизнеса и людей в "красных" зонах карантина вступил в силу в пятницу, 9 апреля.
Доступ к подаче заявок на помощь в "Дие" обещали уже с 12 апреля.
Дополнение
В прошлом году также действовала такая помощь. Согласно опросу, тогда лишь 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления. Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.
Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭД, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой "Дия", среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.
Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен.