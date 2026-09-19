"Уже достигнуты договорённости на 1 миллиард": Зеленский подвёл итоги саммита Карпатской восьмёрки

Первый Карпатский экономический форум дал толчок ощутимому росту стран Карпатского региона в последующие годы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, отдельно на форуме работает инвестиционная EXPO-зона, где каждая страна Карпатской восьмёрки презентует инвестиционные возможности для региона. В частности, 9 украинских компаний представляют свои проекты в энергетике, промышленности, транспорте и логистике, а также в агропродовольственном секторе.

Это только начало, и у нас действительно очень хорошие результаты первого саммита. Большое количество представителей бизнеса привлечено к этому результату. Уже достигнуты договорённости на один миллиард. Инвестиции в Украинские Карпаты пользуются серьёзным спросом. Следующий шаг — это инвестиции в туризм — отметил глава государства.

Он добавил, что это сотрудничество должно приносить "реальный экономический рост, реальные инвестиции и реальные рабочие места".

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Карпатского региона впервые объединили свои инвестиционные проекты в единое предложение для бизнеса.

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