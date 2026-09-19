"Вже на 1 мільярд є домовленості": Зеленський підбив підсумки саміту Карпатської вісімки

Перший Карпатський економічний форум дав поштовх відчутному зростанню країн Карпатського регіону в наступні роки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, окремо на форумі працює інвестиційна EXPO-зона, де кожна країна Карпатської вісімки презентує інвестиційні спроможності для регіону. Зокрема, 9 українських компаній представляють свої проєкти в енергетиці, промисловості, транспорті й логістиці та агропродовольчому секторі.

Це тільки початок, і у нас дійсно дуже хороші результати першого саміту. Велика кількість бізнесу залучена до цього результату. Вже на один мільярд є домовленості. Інвестиції в Українські Карпати мають серйозний запит. Наступний крок - це інвестиції в туризм