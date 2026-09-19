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"Вже на 1 мільярд є домовленості": Зеленський підбив підсумки саміту Карпатської вісімки

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Зеленський заявив про домовленості на $1 млрд за підсумками форуму. За його словами, співпраця має приносити реальне економічне зростання, інвестиції та робочі місця.

"Вже на 1 мільярд є домовленості": Зеленський підбив підсумки саміту Карпатської вісімки

Перший Карпатський економічний форум дав поштовх відчутному зростанню країн Карпатського регіону в наступні роки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, окремо на форумі працює інвестиційна EXPO-зона, де кожна країна Карпатської вісімки презентує інвестиційні спроможності для регіону. Зокрема, 9 українських компаній представляють свої проєкти в енергетиці, промисловості, транспорті й логістиці та агропродовольчому секторі.

Це тільки початок, і у нас дійсно дуже хороші результати першого саміту. Велика кількість бізнесу залучена до цього результату. Вже на один мільярд є домовленості. Інвестиції в Українські Карпати мають серйозний запит. Наступний крок - це інвестиції в туризм

- зазначив глава держави.

Він додав, що ця співпраця має приносити "реальне економічне зростання, реальні інвестиції та реальні робочі місця".

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Карпатського регіону вперше об’єднали свої інвестиційні проєкти в єдину пропозицію для бізнесу.

Зеленський на саміті С8 провів двосторонні зустрічі із Даном, Вучичем та Туском: перші заяви18.09.26, 18:10 • 2712 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Володимир Зеленський
Україна