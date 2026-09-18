Зеленський на саміті С8 провів двосторонні зустрічі із Даном, Вучичем та Туском: перші заяви
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з лідерами Румунії, Сербії та Польщі. Обговорили безпеку, євроінтеграцію, співвиробництво дронів і новий пакет допомоги.
Президент України Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей під час саміту Карпатської вісімки. Відбулись розмови із президентами Румунії та Сербії, а також прем'єром Польщі, передає УНН.
Безпека в регіоні Чорного моря та співвиробництво дронів
Зеленський під час саміту Карпатської вісімки провів двосторонню зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.
Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми
За словами Зеленського, "обговорили, в яких проєктах можемо прискоритися і допомогти одне одному".
Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря. Дякую Румунії за підтримку Карпатської ініціативи й послідовну допомогу Україні
Європейська інтеграція та ситуація із російськими ударами
Зеленський також зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем на Карпатському саміті.
Вдячний за те, що Сербія долучилася до цього формату. Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості. Робимо для цього все, і сьогодні разом з іншими лідерами ще візьмемо участь у першому Карпатському бізнес-форумі
Лідери обговорили домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда.
Детально – і про європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами. Продовжимо наш двосторонній діалог
Єдність і новий пакет допомоги
Під час саміту С8 відбулася двостороння зустріч Зеленського із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну. Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо
Лідери також говорили про подальший розвиток Карпатської ініціативи, про можливості, які він може дати для всіх країн Карпатського макрорегіону.
Звісно, ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі
У Карпатах стартував перший саміт "Карпатської вісімки" C818.09.26, 12:32 • 4130 переглядiв