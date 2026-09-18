Зеленський на саміті С8 провів двосторонні зустрічі із Даном, Вучичем та Туском: перші заяви

Президент України Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей під час саміту Карпатської вісімки. Відбулись розмови із президентами Румунії та Сербії, а також прем'єром Польщі, передає УНН.

Зеленський під час саміту Карпатської вісімки провів двосторонню зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.

Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми