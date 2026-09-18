Зеленський на саміті С8 провів двосторонні зустрічі із Даном, Вучичем та Туском: перші заяви

$44.660.0651.240.21
ukenru
15:58 • 1174 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video
Ексклюзив
14:32 • 8754 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
13:49 • 8850 перегляди
В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів
Ексклюзив
13:22 • 12124 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
10:36 • 19948 перегляди
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
18 вересня, 09:54 • 15581 перегляди
Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів
18 вересня, 09:09 • 15043 перегляди
Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм
18 вересня, 07:30 • 17057 перегляди
У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну
18 вересня, 02:25 • 29447 перегляди
Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT
17 вересня, 22:40 • 30141 перегляди
російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідківPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0м/с
71%
748мм
Популярнi новини
США схвалили продаж винищувачів F-35 Саудівській Аравії на 24 мільярди доларів18 вересня, 06:11 • 5022 перегляди
Через російські обстріли низка поїздів затримується, окремі рейси відхилилися від графіка майже на 12 годинPhoto18 вересня, 06:54 • 4500 перегляди
Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідуванняPhoto18 вересня, 07:12 • 23012 перегляди
У Карпатах стартував перший саміт "Карпатської вісімки" C8Video18 вересня, 09:32 • 4014 перегляди
Субсидія на опалювальний сезон 2026/27: хто і коли має звернутись до Пенсійного фонду Photo18 вересня, 09:40 • 16965 перегляди
Публікації
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video15:58 • 1172 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 1356 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
14:32 • 8752 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
13:22 • 12122 перегляди
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
10:36 • 19948 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Нікушор Дан
Александар Вучич
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Румунія
Польща
Реклама
УНН Lite
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 1614 перегляди
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 63837 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 67479 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 59995 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 58068 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Північний потік
Brent
MIM-104 Patriot

Зеленський на саміті С8 провів двосторонні зустрічі із Даном, Вучичем та Туском: перші заяви

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Зеленський зустрівся з лідерами Румунії, Сербії та Польщі. Обговорили безпеку, євроінтеграцію, співвиробництво дронів і новий пакет допомоги.

Зеленський на саміті С8 провів двосторонні зустрічі із Даном, Вучичем та Туском: перші заяви

Президент України Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей під час саміту Карпатської вісімки. Відбулись розмови із президентами Румунії та Сербії, а також прем'єром Польщі, передає УНН.

Безпека в регіоні Чорного моря та співвиробництво дронів

Зеленський під час саміту Карпатської вісімки провів двосторонню зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.

Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми 

- зазначив Президент України.

За словами Зеленського, "обговорили, в яких проєктах можемо прискоритися і допомогти одне одному".

Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря. Дякую Румунії за підтримку Карпатської ініціативи й послідовну допомогу Україні 

- резюмував Глава української держави.

Європейська інтеграція та ситуація із російськими ударами

Зеленський також зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем на Карпатському саміті.

Вдячний за те, що Сербія долучилася до цього формату. Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості. Робимо для цього все, і сьогодні разом з іншими лідерами ще візьмемо участь у першому Карпатському бізнес-форумі 

- зазначив Президент України.

Лідери обговорили домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда.

Детально – і про європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами. Продовжимо наш двосторонній діалог 

- резюмував Глава української держави.

Єдність і новий пакет допомоги

Під час саміту С8 відбулася двостороння зустріч Зеленського із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну. Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо 

- додав Президент України.

Лідери також говорили про подальший розвиток Карпатської ініціативи, про можливості, які він може дати для всіх країн Карпатського макрорегіону.

Звісно, ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі 

- резюмував Зеленський.

У Карпатах стартував перший саміт "Карпатської вісімки" C818.09.26, 12:32 • 4130 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Нікушор Дан
Александар Вучич
Сербія
Дональд Туск
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Польща