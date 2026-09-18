Зеленский на саммите G8 провёл двусторонние встречи с Даном, Вучичем и Туском: первые заявления

Президент Украины Владимир Зеленский провёл ряд двусторонних встреч во время саммита Карпатской восьмёрки. Состоялись переговоры с президентами Румынии и Сербии, а также премьер-министром Польши, передаёт УНН.

Безопасность в регионе Чёрного моря и совместное производство дронов

Зеленский во время саммита Карпатской восьмёрки провёл двустороннюю встречу с Президентом Румынии Никушором Даном.

Благодарен за то, что между нами ведётся активный диалог и содержательное сотрудничество. Сегодня мы расширяем его ещё одним измерением — региональным, с фокусом на наших общих Карпатах. И это значительный потенциал для экономики, но также для безопасности и более глубоких связей между людьми - отметил Президент Украины.

По словам Зеленского, "обсудили, в каких проектах можем ускориться и помочь друг другу".

В частности, это SAFE и совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, а также, конечно, безопасность в регионе Чёрного моря. Благодарю Румынию за поддержку Карпатской инициативы и последовательную помощь Украине - подытожил глава украинского государства.

Европейская интеграция и ситуация с российскими ударами

Зеленский также встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем на Карпатском саммите.

Благодарен за то, что Сербия присоединилась к этому формату. Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя необходимые экономические и безопасностные возможности. Делаем для этого всё, и сегодня вместе с другими лидерами ещё примем участие в первом Карпатском бизнес-форуме - отметил Президент Украины.

Лидеры обсудили договорённости, достигнутые во время визита Зеленского в Белград.

Подробно — и о европейской интеграции Украины и Сербии, и о ситуации с российскими ударами. Продолжим наш двусторонний диалог - подытожил глава украинского государства.

Единство и новый пакет помощи

Во время саммита С8 состоялась двусторонняя встреча Зеленского с Премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Украина и Польша — сильные соседи, друзья и партнёры, и общий враг у нас один. Сегодня прежде всего говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну. Я благодарен Польше за новый пакет помощи. Это важный шаг поддержки для нас, и мы его ценим - добавил Президент Украины.

Лидеры также говорили о дальнейшем развитии Карпатской инициативы, о возможностях, которые она может дать всем странам Карпатского макрорегиона.

Конечно, мы готовы делиться с Польшей нашим опытом и открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. Именно так и нужно в дальнейшем выстраивать отношения между нашими государствами - подытожил Зеленский.

В Карпатах стартовал первый саммит «Карпатской восьмёрки» C8