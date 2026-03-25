Уже 5 пострадавших из-за утренней атаки рф на Харьков, среди них подросток
Киев • УНН
В Холодногорском и Новобаварском районах из-за обстрела пострадали пять человек. Вражеские дроны повредили газовую трубу и сожгли четыре автомобиля.
фото иллюстративное
В Харькове из-за утренней атаки рф известно уже о 5 пострадавших, среди них несовершеннолетняя, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
После вражеского обстрела Харькова к медикам обратилась 17-летняя девушка. У пострадавшей острая реакция на стресс, ей оказали всю необходимую помощь. Всего на эту минуту известно о 5 пострадавших
По уточненным данным, указал он:
- в Холодногорском районе вражеский дрон попал в деревья возле многоэтажки. Загорелись 4 автомобиля;
- в Новобаварском районе враг ударил по территории частного дома. Произошло возгорание газовой трубы и облицовки дома.
