Уже 5 постраждалих через ранкову атаку рф на Харків, серед них підліток
Київ • УНН
У Холодногірському та Новобаварському районах через обстріл постраждали п'ятеро людей. Ворожі дрони пошкодили газову трубу та спалили чотири автівки.
У Харкові через ранкову атаку рф відомо про вже 5 постраждалих, серед них неповнолітня, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Після ворожого обстрілу Харкова до медиків звернулася 17-річна дівчина. У постраждалої гостра реакція на стрес, їй надали всю необхідну допомогу. Загалом на цю хвилину відомо про 5 постраждалих
За уточненими даними, вказав він:
- у Холодногірському районі ворожий дрон поцілив у дерева біля багатоповерхівки. Спалахнули 4 автомобілі;
- у Новобаварському районі ворог вдарив по території приватного будинку. Сталося загоряння газової труби та облицювання будинку.
