Уже 5 постраждалих через ранкову атаку рф на Харків, серед них підліток

У Харкові через ранкову атаку рф відомо про вже 5 постраждалих, серед них неповнолітня, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Після ворожого обстрілу Харкова до медиків звернулася 17-річна дівчина. У постраждалої гостра реакція на стрес, їй надали всю необхідну допомогу. Загалом на цю хвилину відомо про 5 постраждалих