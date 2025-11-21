$42.150.06
Уже 31 погибший из-за атаки рф на Тернополь, среди них 6 детей

Киев • УНН

 • 2878 просмотра

Число погибших в результате российской атаки на Тернополь 19 ноября возросло до 31 человека, среди них шестеро детей. Из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей, 94 человека травмированы.

Уже 31 погибший из-за атаки рф на Тернополь, среди них 6 детей

Число погибших в результате атаки рф на Тернополь 19 ноября возросло до 31 - из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей. Число погибших - 31 человек, среди них - шестеро детей. Травмированных - 94, в том числе 18 детей

- сообщили в полиции.

Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте вражеского обстрела третьи сутки.

Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.

"Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести", - отметили в полиции.

В Тернополе третьи сутки продолжаются поиски после атаки рф: до сих пор нет связи с 16 людьми21.11.25, 08:13 • 3850 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Тернополь