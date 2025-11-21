Уже 31 погибший из-за атаки рф на Тернополь, среди них 6 детей
Киев • УНН
Число погибших в результате российской атаки на Тернополь 19 ноября возросло до 31 человека, среди них шестеро детей. Из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей, 94 человека травмированы.
Число погибших в результате атаки рф на Тернополь 19 ноября возросло до 31 - из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей. Число погибших - 31 человек, среди них - шестеро детей. Травмированных - 94, в том числе 18 детей
Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте вражеского обстрела третьи сутки.
Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.
"Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести", - отметили в полиции.
