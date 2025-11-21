$42.150.06
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
05:29 • 15740 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 23407 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 33372 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 20534 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 23846 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 24760 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22288 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29674 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46295 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Теги
Автори
Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітей

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 31 особи, серед них шестеро дітей. З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягли тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, 94 особи травмовано.

Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітей

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Тернопіль 19 листопада зросла до 31 - з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягли тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Кількість загиблих - 31 особа, серед них - шестеро дітей. Травмованих - 94, у тому числі 18 дітей

- повідомили у поліції.

Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу третю добу.

Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.

"Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти", - зазначили у поліції.

У Тернополі третю добу тривають пошуки після атаки рф: досі немає зв'язку з 16 людьми21.11.25, 08:13 • 3610 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Тернопіль