Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітей
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 31 особи, серед них шестеро дітей. З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягли тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, 94 особи травмовано.
Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Тернопіль 19 листопада зросла до 31 - з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягли тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.
Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Кількість загиблих - 31 особа, серед них - шестеро дітей. Травмованих - 94, у тому числі 18 дітей
Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу третю добу.
Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.
"Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти", - зазначили у поліції.
