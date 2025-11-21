Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітей

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Тернопіль 19 листопада зросла до 31 - з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягли тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Кількість загиблих - 31 особа, серед них - шестеро дітей. Травмованих - 94, у тому числі 18 дітей