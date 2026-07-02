Уже 17 погибших из-за атаки рф на Киев
Киев • УНН
Число погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 17. На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.
Атака рф на Киев унесла жизни уже 17 человек, спасательные работы продолжаются, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
До 17 человек увеличилось количество погибших в Киеве
Как указано, "на месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы".
6 пропавших без вести после удара рф по многоэтажке в Киеве, для поисков периодически объявляют минуту тишины02.07.26, 10:37 • 3120 просмотров