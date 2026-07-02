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Уже 17 погибших из-за атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 12192 просмотра

Число погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 17. На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Уже 17 погибших из-за атаки рф на Киев

Атака рф на Киев унесла жизни уже 17 человек, спасательные работы продолжаются, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

До 17 человек увеличилось количество погибших в Киеве

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, "на месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы".

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Юлия Шрамко

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