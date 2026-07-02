6 пропавших без вести после удара рф по многоэтажке в Киеве, для поисков периодически объявляют минуту тишины

6 пропавших без вести ищут под завалами многоэтажки в Киеве после удара рф, периодически объявляют минуту молчания, сообщили в МВД Украины в четверг, пишет УНН.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на месте ликвидации последствий вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе столицы координирует ход спасательных работ.

Он сообщил, что общее количество погибших в Киеве увеличилось до 13 человек.

"На этой локации подтверждена гибель 1 человека, но есть информация еще как минимум о 6 пропавших без вести", - указали в МВД.

Благодаря спасательной операции ГСЧС из-под руин удалось деблокировать 7 человек. Всего спасено на этой локации 17 человек.

Министр рассказал, что "периодически объявляют минуту молчания, чтобы услышать сигналы от людей, которые могут быть под завалами". При этом используют специальное оборудование – виброфоны, благодаря которым можно услышать даже сердцебиение.

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