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УЕФА сменил три места проведения поединков на Евро-2020

УЕФА сменил три места проведения поединков на Евро-2020

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Исполком УЕФА на специальном заседании изменил некоторые города-хозяев, которые будут принимать матчи Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание в формате видеоконференции, в ходе которой получил подтверждение от властей Мюнхена, что все четыре матча Евро-2020 пройдут в этом городе при минимум 14,5 тысячах зрителей. В результате этого Мюнхен был подтвержден в качестве одного из хозяев чемпионата Европы.

Кроме того, четыре матча, которые изначально планировалось провести в Бильбао, перенесены в Севилью на стадион “Эстадио Ла Картуха”. Организацию этих матчей поддержали власти автономной области Андалусия. На трех матчах группы Е и одной встречи 1/8 финала будет присутствовать 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона.

Стоит отметить, что матч 1/8 финала, который должен был принять Дублин, перенесен на лондонский “Уэмбли”, а три встречи группы Е, которые должны были состоятся в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург.

Цитата

“УЕФА выражает признательность и благодарность Бильбао и Дублину, которые считаются хорошими городами для будущих турниров УЕФА, национальным и региональным правительствам Испании и Ирландии, а также всем местным заинтересованным сторонам по их преданность делу, профессионализм и усилия в последние годы”, — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Что предшествовало этому

УЕФА огласил список арбитров, которыебудут обслуживать матчи Евро-2020.

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