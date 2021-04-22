Нововведення від УЄФА: названі арбітри Євро-2020

Деталі

Повний список арбітрів включає в себе:

Фелікс Брих (Німеччина), Славко Винчич (Словенія), Орель Гринфельд (Ізраїль), Карлос Дель Серро (Іспанія), Артур Соареш Діаш (Португалія), Даніель Зіберт (Німеччина), Сергій Карасьов (Росія), Бьорн Кейперс (Нідерланди), Іштван Ковач (Румунія), Данні Маккелі (Нідерланди), Антоніо Матеу Лаос (Іспанія), Майкл Олівер (Англія), Даніеле Орсато (Італія), Ентоні Тейлор (Англія), Клеман Тюрпен (Франція), Овідіу Хацеган (Румунія), Джюнейт Чакир (Туреччина), Андреас Екберг (Швеція).

Крім того, за програмою обміну в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американської футбольної конфедерації КОНМЕБОЛ до європейських суддям вперше приєднаються рефері з Південної Америки, а європейці вирушать до Південної Америки. Аргентинець Фернандо Рапальіні і його бригада приєднаються до відібраних європейським рефері на Євро-2020 року, а іспанська суддівська бригада на чолі з Хесусом Хилем Мансано увійде в суддівський корпус Кубка Америки-2021, який відбудеться в Аргентині і Колумбії.

Зауважимо, що вперше в історії на чоловічому Євро в якості судді працюватиме жінка. Стефані Фраппар (Франція), яка в цьому сезоні вже обслуговувала матчі чоловічих змагань УЄФА для клубів і збірних, увійшла в список помічників головного рефері. Вона буде обслуговувати матчі, як четвертий суддя разом з іншими колегами, зазначеними в списку.

Доповнення

Підготовка рефері до Євро-2020 буде включати в себе курс для всіх головних суддів, їх помічників та суддів відеопідтримки. Він пройде з 10 по 13 травня в Стамбулі.