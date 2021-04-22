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Нововведения от УЕФА: названы арбитры Евро-2020

Нововведения от УЕФА: названы арбитры Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 17622 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Судейский комитет УЕФА обнародовал список из 18 арбитров, которые будут работать на 51 матче финального турнира Евро-2020, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Полный список арбитров включает в себя:

Брих (Германия), Слава Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос Дель Серро (Испания), Артур Соареш Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт (Германия), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Данни Маккели (Нидерланды), Антонио Матеу Лаос (Испания), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция).

Кроме того, по программе обмена в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Американской футбольной конфедерации КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки, а европейцы отправятся в Южную Америку. Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020 года, а испанский судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который состоится в Аргентине и Колумбии.

Заметим, что впервые в истории на мужском Евро в качестве судьи будет работать женщина. Стефани Фраппар (Франция), которая в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных, вошла в список помощников главного рефери. Она будет обслуживать матчи, как четвертый судья вместе с другими коллегами, указанными в списке.

Дополнение

Подготовка рефери к Евро-2020 будет включать в себя курс для всех главных судей, их помощников и судей видеоподдержки. Он пройдет с 10 по 13 мая в Стамбуле.

Украинские Национальные Новости

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