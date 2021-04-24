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УЄФА змінив три міста проведення поєдинків на Євро-2020

УЄФА змінив три міста проведення поєдинків на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Виконком УЄФА на спеціальному засіданні змінив деякі міста-господарів, які будуть приймати матчі Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Виконавчий комітет УЄФА провів сьогодні засідання в форматі відеоконференції, в ході якої отримав підтвердження від влади Мюнхена, що всі чотири матчі Євро-2020 пройдуть в цьому місті при мінімум 14 500 глядачів. В результаті цього Мюнхен був підтверджений в якості одного з господарів чемпіонату Європи.

Окрім того, чотири матчі, які спочатку планувалося провести в Більбао, перенесені в Севілью на стадіон "Естадіо Ла Картуха". Організацію цих матчів підтримали влади автономної області Андалусія. На трьох матчах групи Е і однієї зустрічі 1/8 фіналу буде присутній 30 відсотків уболівальників від загальної місткості стадіону.

Варто відзначити, що матч 1/8 фіналу, який повинен був прийняти Дублін, перенесений на лондонський "Вемблі", а три зустрічі групи Е, які повинні були відбудуться в Дубліні, перенесені в Санкт-Петербург.

Цитата

"УЄФА висловлює вдячність і подяку Більбао і Дубліну, які вважаються хорошими містами для проведення майбутніх турнірів УЄФА, національним і регіональним урядам Іспанії та Ірландії, а також всім місцевим зацікавленим сторонам за їх відданість справі, професіоналізм та зусилля в останні роки", - сказав президент УЄФА Александр Чеферін.

Що передувало цьому

УЄФА назвав список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі Євро-2020. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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