УЕФА изменил время проведения еврокубковых матчей

В главных двух европейских клубных турнирах УЕФА решил корректировать время начала игр.

В Лиге чемпионов УЕФА матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут стартовать в 19:55. В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно.

В Лиге Европы УЕФА матчи от группового этапа в 1/8 финала будут начинаться в 19:55 и 22:00. Время начала каждого матча определится согласно жеребьевке. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 22:00.

Отмечается, что администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

Кроме того, Суперкубок УЕФА будет стартовать в 22:00. Это относится уже к матчу за Суперкубок УЕФА 2018 года, который состоится 15 августа на стадионе "Лиллекюла" в Таллине.

Как сообщалось ранее, в УЕФА обнародовали путеводитель по Киеву к будущему финала Лиги чемпионов.