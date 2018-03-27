УЄФА змінив час проведення єврокубкових матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Союз європейських асоціацій (УЄФА) вніс зміни перед майбутнім сезоном єврокубків 2018/19 років, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У головних двох європейських клубних турнірах УЄФА вирішив коригувати початковий час ігор.
У Лізі чемпіонів УЄФА матчі раунду плей-оф, групового етапу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фіналу будуть починатися о 22:00 за київським часом. Разом з тим на груповому етапі по два матчі у вівторок і в середу будуть стартувати о 19:55. В останньому турі всі матчі починатимуться одночасно.
У Лізі Європи УЄФА матчі від групового етапу до 1/8 фіналу будуть починатися о 19:55 і 22:00. Час початку кожного матчу визначиться відповідно до жеребкування. Як правило, обидва матчі однієї групи в останньому турі повинні починатися одночасно. Чвертьфінали, півфінали і фінал будуть починатися о 22:00.
Зазначається, що адміністрація УЄФА може робити винятки з цих правил.
Окрім того, Суперкубок УЄФА буде стартувати о 22:00. Це відноситься вже до матчу за Суперкубок УЄФА 2018 року, який відбудеться 15 серпня на стадіоні "Ліллекюла" в Талліні.
Як повідомлялося раніше, в УЄФА оприлюднили путівник по Києву до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів.