УЕФА увеличил заявки сборных для участия в Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Исполнительный комитет УЕФА принял решение об увеличении заявок сборных на Евро-2020 с 23 по 26 футболистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Заявки были увеличены в виде исключения для всех участников, чтобы команды по возможности не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков в некоторых матчах из-за того, что футболисты сдали положительные тесты на COVID-19 и вынуждены отбывать карантин согласно правилам официальных инстанций.
В заявке на матч, по-прежнему может быть максимум 23 игрока, включая трех вратарей, в соответствии с правилом под номером три правил футбола "IFAB", согласно которому в матчах главных сборных разрешается иметь в замене не более 12 игроков.
Примечательно, что новый регламент дает основания заменять вратарей перед каждым матчем при их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.
Что предшествовало этому
УЕФА объявил о борьбе с образами в интернете.