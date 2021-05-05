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УЄФА збільшив заявки збірних для участі на Євро-2020

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення про збільшення заявок збірних на Євро-2020 з 23 до 26 футболістів. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Заявки були збільшені як виняток для всіх учасників, щоб команди по можливості не опинилися в ситуації, коли їм не вистачає гравців в деяких матчах через те, що футболісти здали позитивні тести на COVID-19 і змушені відбувати карантин згідно з правилами офіційних інстанцій.

У заявці на матч, як і раніше може бути максимум 23 гравця, включаючи трьох воротарів, відповідно до правила під номером три правил футболу “IFAB”, згідно з яким в матчах головних збірних дозволяється мати на заміні не більше 12 гравців.

Примітно, що новий регламент дає підстави замінювати воротарів перед кожним матчем в разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротаря із заявки.

Що передувало цьому

УЄФА оголосив про боротьбу з образами в інтернеті.

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