УЄФА збільшив заявки збірних для участі на Євро-2020

Деталі

Заявки були збільшені як виняток для всіх учасників, щоб команди по можливості не опинилися в ситуації, коли їм не вистачає гравців в деяких матчах через те, що футболісти здали позитивні тести на COVID-19 і змушені відбувати карантин згідно з правилами офіційних інстанцій.

У заявці на матч, як і раніше може бути максимум 23 гравця, включаючи трьох воротарів, відповідно до правила під номером три правил футболу “IFAB”, згідно з яким в матчах головних збірних дозволяється мати на заміні не більше 12 гравців.

Примітно, що новий регламент дає підстави замінювати воротарів перед кожним матчем в разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротаря із заявки.

Що передувало цьому

УЄФА оголосив про боротьбу з образами в інтернеті.