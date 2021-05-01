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Бойкот соціальних мереж: УЄФА оголосив про боротьбу з образами в інтернеті

Бойкот соціальних мереж: УЄФА оголосив про боротьбу з образами в інтернеті

Київ • УНН

 • 17097 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. УЄФА приєдналася до бойкоту соціальних мереж задля боротьби із дискримінацією та образами в інтернеті, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Що відомо

УЄФА оголосив, що приєднається до представників англійського футболу, включаючи Футбольну асоціацію Англії (ФАА) і Прем’єр-лігу, і призупинить роботу своїх акаунтів в соціальних мережах. УЄФА буде зберігати мовчання на своїх платформах з 30 квітня до 3 травня. Метою акції стане виявлення солідарності в боротьбі з образами в інтернеті.

Цитата

Президент УЄФА Александер Чеферін беззастережно підтримав ініціативу. Він заявив, що необхідно вжити заходів, щоб зупинити поширення в інтернеті образ і ненависті, спрямованої на гравців і інших членів футбольної спільноти.

“Були випадки образ як на полі, так і в соціальних мережах. Це неприйнятно. Треба зупинити це за допомогою державної влади, законодавчих органів і гігантів соціальних мереж. Дозволяти культурі ненависті безкарно рости — це небезпечно, дуже небезпечно не тільки для футболу, але і для суспільства в цілому. Ось чому ми підтримуємо ініціативу. Футболу пора висловити свою позицію. Мене вразила солідарність, яку проявили гравці, клуби і інші залучені сторони”, — підкреслив Чеферін.

Глава УЄФА також закликав футбольну спільноту подавати скарги, якщо футболістів та інших футбольних дійових осіб будуть ображати в інтернеті.

“Я закликаю всіх — гравців, клуби і національні асоціації — подавати офіційні скарги, коли футболісти, тренери, судді або офіційні особи стають жертвами неприйнятних твітів або повідомлень. Досить терпіти цих боягузів, які ховаються за анонімністю, щоб викидати отруйну ідеологію”, — резюмував Чеферін.

Доповнення

Бойкот соцмережі виник після того, як футболісти “Ліверпуля” в Instagram піддалися расизму після першого матчу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з “Реалом”.

Українські Національні Новини

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