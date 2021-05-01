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Бойкот социальных сетей: УЕФА объявил о борьбе с образами в интернете

Бойкот социальных сетей: УЕФА объявил о борьбе с образами в интернете

Киев  •  УНН

 • 17074 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. УЕФА присоединилась к бойкоту социальных сетей для борьбы с дискриминацией и оскорблениями в интернете, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Что известно

УЕФА объявил, что присоединится к представителям английского футбола, включая Футбольную ассоциацию Англии (ФАА) и Премьер-лигу, и приостановит работу своих аккаунтов в социальных сетях. УЕФА будет хранить молчание на своих платформах с 30 апреля по 3 мая. Целью акции станет выявление солидарности в борьбе с образами в интернете.

Цитата

Президент УЕФА Александр Чеферин безоговорочно поддержал инициативу. Он заявил, что необходимо принять меры, чтобы остановить распространение в интернете обид и ненависти, направленной на игроков и других членов футбольного сообщества.

“Были случаи образ как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо. Надо остановить это с помощью государственной власти, законодательных органов и гигантов социальных сетей. Позволять культуре ненависти безнаказанно расти — это опасно, очень опасно не только для футбола, но и для общества в целом. Вот почему мы поддерживаем инициативу. Футболу пора выразить свою позицию. Меня поразила солидарность, которую проявили игроки, клубы и другие вовлеченные стороны ”, - подчеркнул Чеферин.

Глава УЕФА также призвал футбольную общественность подавать жалобы, если футболистов и других футбольных действующих лиц будут оскорблять в интернете.

“Я призываю всех — игроков, клубы и национальные ассоциации — подавать официальные жалобы, когда футболисты, тренеры, судьи или официальные лица становятся жертвами неприемлемых твитов и сообщений. Хватит терпеть этих трусов, которые прячутся за анонимностью, чтобы выбрасывать ядовитую идеологию ”, - резюмировал Чеферин.

Дополнение

Бойкот соцсети возник после того, как футболисты “Ливерпуля” в Instagram подверглись расизма после первого матча в 1/4 финала Лиги чемпионов с “Реалом”.

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