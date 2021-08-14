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УЕФА выделит футбольным клубам 6 млрд евро для борьбы с пандемией

УЕФА выделит футбольным клубам 6 млрд евро для борьбы с пандемией

Киев  •  УНН

 • 12595 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. УЕФА предоставит финансовую помощь футбольным клубам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Суммарно планируется выделить на эти цели 6 млрд евро. Финансирование является частью трехкомпонентной стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для зрителей уже больше года, а доходы от трансляций упали.

Согласно идее УЕФА, клубы получат доступ к средствам с более низким заемным процентом, а также смогут реструктурировать имеющиеся долги на более длительные сроки - до 5-7 лет.

УЕФА ведет переговоры с лондонской инвестиционной компанией Centricus Asset Management по поводу финансирования данной инициативы.

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