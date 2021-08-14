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УЄФА виділить футбольним клубам 6 млрд євро для боротьби з пандемією

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. УЄФА надасть фінансову допомогу футбольним клубам в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Сумарно планується виділити на ці цілі 6 мільярдів євро. Фінансування є частиною трикомпонентної стратегії УЄФА, в рамках якої клубам буде надана допомога в зв'язку з тим, що стадіони закриті для глядачів уже більше року, а доходи від трансляцій впали.

Згідно з ідеєю УЄФА, клуби отримають доступ до засобів з більш низьким позиковим відсотком, а також зможуть реструктурувати наявні борги на більш тривалі терміни - до 5-7 років.

УЄФА веде переговори з лондонської інвестиційною компанією Centricus Asset Management з приводу фінансування даної ініціативи.

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