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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УЕФА опробует новую систему послематчевых пенальти на юношеском Евро-2017

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. УЕФА протестирует новую систему пробития послематчевых пенальти в формате "ABBA" во время Евро-2017, в котором принимает участие сборная Украины U-17, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

УЕФА опробует новую систему послематчевых пенальти на юношеском Евро-2017

УЕФА запланировал новую систему послематчевых пенальти, которая создана в манере проведения теннисного тай-брейка. Первый 11-метровый удар будет бить команда А, второй и третий - В, четвертый и пятый - А снова, и так далее.

Заметим, что такая система должна снизить психологическую нагрузку на исполнителей одиннадцатиметровых. Сейчас в УЕФА недовольны тем, что 60 процентов серий пенальти выигрывают команды, которые выполняют удар первыми.

Как сообщалось ранее, украинская сборная U-17 уступила в первой игре Евро-2017 команде Нидерландов - 0:1.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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