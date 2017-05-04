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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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УЄФА випробує нову систему післяматчевих пенальті на юнацькому Євро-2017

Київ • УНН

 • 16656 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. УЄФА протестує нову систему пробиття післяматчевих пенальті у форматі "ABBA" під час Євро-2017, в якому бере участь збірна України U-17, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

УЄФА випробує нову систему післяматчевих пенальті на юнацькому Євро-2017

УЄФА запланував нову систему післяматчевих пенальті, яка створена на манеру проведення тенісного тай-брейку. Перший 11-метровий удар буде бити команда А, другий і третій - В, четвертий і п'ятий - А знову, і так далі.

Зауважимо, що така система повинна знизити психологічне навантаження на виконавців одинадцятиметрових. Зараз в УЄФА незадоволені тим, що 60 відсотків серій пенальті виграють команди, що виконують удар першими.

Як повідомлялося раніше, українська збірна U-17 поступилася у першій грі Євро-2017 команді Нідерландів – 0:1.

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