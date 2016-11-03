УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. УЕФА назвал символическую сборную четвертого тура груповго этапа Лиги Чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
В состав символической сборной вошли:
Вратарь: Эдерсон ("Бенфика")
Защитники: Эскудеро ("Севилья"), Менье ("ПСЖ"), Кафу ("Лудогорец"), Феррейра ("Севилья"), Телес ("Порто").
Полузащитники: Гюндоган ("Манчестер Сити"), Озил ("Арсенал")
Нападающие: Фалькао ("Монако"), Левандовски ("Бавария"), Гризман ("Атлетико").
Как сообщал УНН, дортмундская "Боруссия" победила "Спортинг" и вышла в 1/8 финала ЛЧ.