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15 марта, 19:03 • 115308 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166874 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138123 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130561 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112874 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105512 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101444 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135244 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги Чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги Чемпионов

Киев • УНН

 • 9329 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. УЕФА назвал символическую сборную четвертого тура груповго этапа Лиги Чемпионов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.

В состав символической сборной вошли:

Вратарь: Эдерсон ("Бенфика")

Защитники: Эскудеро ("Севилья"), Менье ("ПСЖ"), Кафу ("Лудогорец"), Феррейра ("Севилья"), Телес ("Порто").

Полузащитники: Гюндоган ("Манчестер Сити"), Озил ("Арсенал")

Нападающие: Фалькао ("Монако"), Левандовски ("Бавария"), Гризман ("Атлетико").

Как сообщал УНН, дортмундская "Боруссия" победила "Спортинг" и вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Украинские Национальные Новости

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