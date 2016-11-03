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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 3594 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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УЄФА назвав символічну збірну тижня Ліги Чемпіонів

УЄФА назвав символічну збірну тижня Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

 • 9330 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. УЄФА назвав символічну збірну четвертого туру груповго етапу Ліги Чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.

До складу символічної збірної увійшли:

Воротар: Едерсон ("Бенфіка");

Захисники: Ескудеро ("Севілья"), Меньє ("ПСЖ"), Кафу ("Лудогорец"), Ферейра ("Севілья"), Телес ("Порто").

Півзахисники: Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Озіл ("Арсенал");

Нападники: Фалькао ("Монако"), Лєвандовскі ("Баварія"), Грізман ("Атлетіко").

Як повідомляв УНН, дортмундська "Борусія" перемогла "Спортінг" і вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ.

Українські Національні Новини

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