УЄФА назвав символічну збірну тижня Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. УЄФА назвав символічну збірну четвертого туру груповго етапу Ліги Чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.
До складу символічної збірної увійшли:
Воротар: Едерсон ("Бенфіка");
Захисники: Ескудеро ("Севілья"), Меньє ("ПСЖ"), Кафу ("Лудогорец"), Ферейра ("Севілья"), Телес ("Порто").
Півзахисники: Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Озіл ("Арсенал");
Нападники: Фалькао ("Монако"), Лєвандовскі ("Баварія"), Грізман ("Атлетіко").
Як повідомляв УНН, дортмундська "Борусія" перемогла "Спортінг" і вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ.