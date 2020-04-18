УЕФА анонсировал проведение видеоконференции по ситуации с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА 23 апреля проведет заседание в формате видеоконференции, чтобы обсудить текущее состояние дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Заседание пройдет по итогам информационной совещания с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится 21 апреля.
Обе встречи будут посвящены современному состоянию дел в европейских и внутренних соревнованиях.
Примечательно, что на данный момент приостановлены все европейские профессиональные чемпионаты, кроме первенства в Беларуси.
Как сообщал УНН, два футбольных европейские чемпионата подошли к возобновлению.