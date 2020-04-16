Два європейські футбольні чемпіонати близькі до свого поновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чемпіонати Австрії та Чехії з футболу можуть стати першими, які відновляться після пандемії коронавірусу, передає УНН із посиланням на Reuters.
Команди з Австрії зможуть повернутися до тренувань вже з наступного тижня. Відновлення турніру заплановане до кінця травня.
Зазначено, що на початку червня відновлення чемпіонату може відбутися і у Чехії.
Примітно, що послаблення обмежень в країнах пов'язані із позитивною динамікою стосовно коронавірусу.
Зауважимо, що наразі єдиним чемпіонатом, який продовжується у Європі є першість Білорусі.
Як повідомлялося раніше в УНН, в УЄФА назвали три варіанти поновлення чемпіонатів.