Два европейских футбольных чемпионата близки к своему возобновлению
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Чемпионаты Австрии и Чехии по футболу могут стать первыми, которые возобновятся после пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Команды из Австрии смогут вернуться к тренировкам уже со следующей недели. Восстановление турнира запланировано до конца мая.
Отмечено, что в начале июня возобновление чемпионата может произойти и в Чехии.
Примечательно, что ослабление ограничений в странах связаны с положительной динамикой относительно коронавируса.
Заметим, что пока единственным чемпионатом, который продолжается в Европе является первенство Беларуси.
Как сообщалось ранее в УНН, в УЕФА назвали три варианта обновления чемпионатов.