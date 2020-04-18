УЄФА анонсував проведення відеоконференції стосовно ситуації з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА 23 квітня проведе засідання в форматі відеоконференції, аби обговорити поточний стан справ в європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу, інформує УНН з посиланням на прес-службу УЄФА.
Засідання пройде за підсумками інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55 національних асоціацій УЄФА, яке відбудеться 21 квітня.
Обидві зустрічі будуть присвячені сучасному стану справ в європейських і внутрішніх змаганнях.
Примітно, що на даний момент призупинені усі європейські професійні чемпіонати, крім першості в Білорусі.
Як повідомляв УНН, два футбольні європейські чемпіонати наблизились до поновлення.