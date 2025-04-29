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Увеличение штрафов более чем в 50 раз за уничтожение окружающей среды: Рада приняла законопроект за основу

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение правил охраны природно-заповедного фонда. Штрафы вырастут более чем в 50 раз для физических и должностных лиц.

Увеличение штрафов более чем в 50 раз за уничтожение окружающей среды: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который усиливает ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда. Документ предусматривает повышение штрафов более чем в 50 раз. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №11309.

Детали

Принято за основу

- говорится в карточке законопроекта.

Документ в первом чтении поддержали 237 народных депутатов.

В соответствии с законопроектом, предусматривается установить штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен за осуществление в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных для последующего заповедания, запрещенной хозяйственной и иной деятельности, нарушение других требований режима этих территорий и объектов, самовольное изменение их границ, непринятие мер для предупреждения и ликвидации негативных последствий аварий или другого вредного воздействия на территории и объекты природно-заповедного фонда.

Для должностных лиц предлагается установить штраф от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

В настоящее время штрафы за такое нарушение для физлиц составляют от 153 гривен до 408 гривен. Для должностных лиц - от 255 гривен до 510 гривен.

Как отметила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, без обновления политики штрафов есть риски, что потенциальные правонарушители смогут игнорировать новые правила, ведь сегодня размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 грн, а для должностных лиц – от 255 до 510 гривен.

Такие суммы не выполняют превентивную функцию. Ответственность за разрушение окружающей среды не может стоить меньше, чем обед в кафе. Для примера, в 2024 году было вынесено 661 протокол и наложено штрафов на сумму всего 89,24 тыс. гривен. Но фактические убытки природно-заповедному фонду за этот же период составили более 430 млн гривен

- сказала Гринчук.

В правительстве ожидают, что принятие закона позволит привлечь в госбюджет в 2025 году 222 тыс. 250 гривен. 

Дополнение

В январе Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает запрет проезда транспортных средств по заповедным районам, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог населенных пунктов, автодорог на частных территориях.

Запрет "джипинга" на природоохранных территориях: Рада предварительно приняла законопроект20.06.24, 15:54 • 11670 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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