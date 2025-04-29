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Збільшення штрафів у понад 50 раз за знищення довкілля: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що збільшує штрафи за порушення правил охорони природно-заповідного фонду. Штрафи зростуть у понад 50 разів для фізичних та посадових осіб.

Збільшення штрафів у понад 50 раз за знищення довкілля: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт за основу, який посилює відповідальність за порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Документ передбачає підвищення штрафів у понад 50 раз. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №11309.

Деталі

Прийнято за основу

- йдеться в картці законопроєкту.

Документ у першому читанні підтримали 237 народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту, передбачається встановити штраф від 8,5 тис. до 17 тис. гривень за здійснення в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об’єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Для посадових осіб пропонується встановити штраф від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.

Нині штрафи за таке порушення для фізосіб становить від 153 гривень до 408 гривень. Для посадових осіб - від 255 гривень до 510 гривень.

Як зазначила міністр захисту довкілля Світлана Гринчук, без оновлення політики штрафів є ризики, що потенційні правопорушники зможуть ігнорувати нові правила, адже сьогодні розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 гривень.

Такі суми не виконують превентивну функцію. Відповідальність за руйнування довкілля не може коштувати менше, ніж обід у кафе. Для прикладу, в 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. гривень. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн гривень

- сказала Гринчук.

В уряді очікують, що ухвалення закону дозволить залучити до держбюджету в 2025 році 222 тис. 250 гривень. 

Доповнення

В січні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає заборону проїзду транспортних засобів по заповідним районам, крім доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів, автошляхів на приватних територіях.

Заборона "джипінгу" на природоохоронних територіях: Рада попередньо ухвалила законопроєкт20.06.24, 15:54 • 11670 переглядiв

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