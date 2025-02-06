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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Увеличение финансирования и поддержка внутренних переселенцев: Зеленский встретился с президентом ЕБРР

Увеличение финансирования и поддержка внутренних переселенцев: Зеленский встретился с президентом ЕБРР

Киев  •  УНН

 • 5843 просмотра

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Президент Украины встретился с главой ЕБРР для обсуждения поддержки госкомпаний и помощи переселенцам. Банк продолжит финансирование энергетики и частного сектора, выделив 2,4 млрд евро в прошлом году.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии и реализацию важных проектов.

Важные отрасли, которые сегодня, во время войны, поддерживаются, - это энергетическая отрасль, энергетическая стабильность в Украине. Прежде всего НАК "Нафтогаз" - мы это сегодня проговаривали. Укрзализныця - это наша логистика, важна стабильность в ней. Я очень благодарю, что у нас здесь есть программы 

- сказал Президент.

Зеленский и Одиль Рено-Бассо обсудили расширение направлений помощи для государственных компаний, прямые инвестиции в частный сектор и сотрудничество в банковской сфере.

Особое внимание - поддержке внутренних переселенцев и помощи с новым жильем украинцам и украинкам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны.

Я считаю, что, кроме банковской и партнерской помощи, было бы справедливым увеличить долю замороженных активов. Я буду говорить с партнерами в Европе, буду встречаться во время Мюнхенской конференции, чтобы была такая программа. Это десятки миллиардов. Мы бы их потратили, чтобы помочь людям квартирами, чтобы они нашли место для жизни 

- отметил Глава государства.

Одиль Рено-Бассо отметила, что с начала полномасштабного вторжения ЕБРР выделил Украине 6,2 млрд евро, в том числе 2,4 млрд евро в прошлом году. Она подчеркнула, что банк продолжит реализацию проектов в энергетике и поддержку частного сектора.

Это будут вложения в поддержку частного сектора, бизнесов, в частности малых предприятий, чтобы помочь им вести деятельность, создавать рабочие места в Украине. Мы очень тесно работаем с энергетической отраслью Украины, с начала войны вложили в нее 2 миллиарда евро, в частности в энергогенерацию, развитие сетей, защиту электрических подстанций 

- сказала президент ЕБРР.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

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