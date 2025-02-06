Збільшення фінансування та підтримка внутрішніх переселенців: Зеленський зустрівся із президенткою ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, передає УНН.

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Глава держави подякував ЄБРР за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та реалізацію важливих проєктів.

Важливі галузі, які сьогодні, у час війни, підтримуються, – це енергетична галузь, енергетична стабільність в Україні. Передусім НАК "Нафтогаз" – ми це сьогодні проговорювали. Укрзалізниця – це наша логістика, важлива стабільність у ній. Я дуже дякую, що в нас тут є програми - сказав Президент.

Зеленський та Оділь Рено-Бассо обговорили розширення напрямів допомоги для державних компаній, прямі інвестиції у приватний сектор і співпрацю в банківській сфері.

Особлива увага – підтримці внутрішніх переселенців і допомозі з новим житлом українцям та українкам, які були змушені залишити свій дім через війну.

Я вважаю, що, крім банківської та партнерської допомоги, було б справедливим збільшити частку заморожених активів. Я буду говорити з партнерами у Європі, буду зустрічатися під час Мюнхенської конференції, щоб була така програма. Це десятки мільярдів. Ми б їх витратили, щоб допомогти людям квартирами, щоб вони знайшли місце для життя - зазначив Глава держави.

Оділь Рено-Бассо зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення ЄБРР виділив Україні 6,2 млрд євро, зокрема 2,4 млрд євро торік. Вона наголосила, що банк продовжить реалізацію проєктів в енергетиці та підтримку приватного сектору.