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Збільшення фінансування та підтримка внутрішніх переселенців: Зеленський зустрівся із президенткою ЄБРР

Збільшення фінансування та підтримка внутрішніх переселенців: Зеленський зустрівся із президенткою ЄБРР

Київ • УНН

 • 34237 перегляди

Президент України зустрівся з очільницею ЄБРР для обговорення підтримки держкомпаній та допомоги переселенцям. Банк продовжить фінансування енергетики та приватного сектору, виділивши 2,4 млрд євро минулого року.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував ЄБРР за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та реалізацію важливих проєктів.

Важливі галузі, які сьогодні, у час війни, підтримуються, – це енергетична галузь, енергетична стабільність в Україні. Передусім НАК "Нафтогаз" – ми це сьогодні проговорювали. Укрзалізниця – це наша логістика, важлива стабільність у ній. Я дуже дякую, що в нас тут є програми 

- сказав Президент.

Зеленський та Оділь Рено-Бассо обговорили розширення напрямів допомоги для державних компаній, прямі інвестиції у приватний сектор і співпрацю в банківській сфері.

Особлива увага – підтримці внутрішніх переселенців і допомозі з новим житлом українцям та українкам, які були змушені залишити свій дім через війну.

Я вважаю, що, крім банківської та партнерської допомоги, було б справедливим збільшити частку заморожених активів. Я буду говорити з партнерами у Європі, буду зустрічатися під час Мюнхенської конференції, щоб була така програма. Це десятки мільярдів. Ми б їх витратили, щоб допомогти людям квартирами, щоб вони знайшли місце для життя 

- зазначив Глава держави.

Оділь Рено-Бассо зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення ЄБРР виділив Україні 6,2 млрд євро, зокрема 2,4 млрд євро торік. Вона наголосила, що банк продовжить реалізацію проєктів в енергетиці та підтримку приватного сектору.

Це будуть вкладення на підтримку приватного сектору, бізнесів, зокрема малих підприємств, щоб допомогти їм вести діяльність, створювати робочі місця в Україні. Ми дуже тісно працюємо з енергетичною галуззю України, з початку війни вклали у неї 2 мільярди євро, зокрема в енергогенерацію, розбудову мереж, захист електричних підстанцій 

- сказала президентка ЄБРР.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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