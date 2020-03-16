Вечером состоится заседание правительства - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня вечером состоится заседание Кабинета министров Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет министров Украины сделать следующее - первое, с 00:01 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг", - сказал Президент.
По его словам, рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой можно будет доставить домой.
Напомним, с 12 марта по 3 апреля 2020 года в Украине вводится карантин из-за вспышки в мире короновируса.