Увечері відбудеться засідання уряду - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні ввечері відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне — перше, з 00:01 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг”, — сказав Президент.
З його слів, ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжї, доставку якої можна буде доставити додому.
Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин через спалах у світі короновірусу.