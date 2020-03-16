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Увечері відбудеться засідання уряду - Зеленський

Увечері відбудеться засідання уряду - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні ввечері відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне — перше, з 00:01 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг”, — сказав Президент.

З його слів, ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжї, доставку якої можна буде доставити додому.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин через спалах у світі короновірусу.

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