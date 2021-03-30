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Удерживание и пытки украинских граждан в "Изоляции": сообщено о подозрении двум боевикам

Удерживание и пытки украинских граждан в "Изоляции": сообщено о подозрении двум боевикам

Киев  •  УНН

 • 16060 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сообщено о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ, незаконно удерживавшим украинских граждан в подпольной тюрьме “Изоляция”. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины, передает УНН.

Цитата

“Под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкой областной прокуратуры двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, досудебным расследованием установлено, что с 2016 года и по настоящее время так называемые оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования “МГБ ДНР” систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода “Изоляция” в оккупированном Донецке.

Кроме того, подозреваемые применяли к гражданам физическое насилие и пытки, в частности пытки электрическим током.

По данным ОГП, установлено почти 40 гражданских пострадавших, которые содержались в подпольной тюрьме “Изоляция”.

В общем сообщено о подозрении 9 лицам, причастным к незаконному содержанию украинских гражданских лиц и военных в подпольной пыточной.

Что было раньше

Накануне двум гражданам сообщили о подозрении за жестокое обращение с украинскими военными в “тюрьмах” Донбасса.

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