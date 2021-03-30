Утримування та катування українських громадян у "Ізоляції": повідомлено про підозру двом бойовикам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування РФ, які незаконно утримували українських громадян у підпільній в’язниці “Ізоляція”. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора України, передає УНН.
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“За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури двом учасникам незаконного збройного формування РФ заочно повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року і по теперішній час так звані оперуповноважені підконтрольного РФ збройного формування “МГБ ДНР” систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу “Ізоляція” в окупованому Донецьку.
Окрім того, підозрювані застосовували до громадян фізичне насилля та тортури, зокрема катування електричним струмом.
За даними ОГП, наразі встановлено майже 40 цивільних постраждалих осіб, які утримувались у підпільній в’язниці “Ізоляція”.
Загалом повідомлено про підозру 9 особам, причетним до незаконного утримання українських цивільних громадян та військових у підпільній катівні.
Що було раніше
Напередодні двом громадянам повідомили про підозру за жорстоке поводження з українськими військовими у “в’язницях” Донеччини.