Знущались над військовими у “в’язницях” окупованої Донеччини: двом особам повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Двом громадянам повідомили про підозру за жорстоке поводження з українськими військовими у “в’язницях” Донеччини. Про це інформує пресслужба ОГП, передає УНН.
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“Прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — повідомили у Генпрокурора.
Деталі
Так, за даними слідства, один з підозрюваних у квітні 2014 — лютому 2015 року, будучи охоронцем у “в’язниці”, облаштованій окупаційною владою РФ в Донецькій області на базі регіонального Управління СБУ, вчиняв жорстоке поводження з українськими військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Він регулярно бив полонених, спричиняючи тілесні ушкодження, зокрема у вигляді переломів ребер. Метою катувань було отримання показань про начебто вчинення злочинів “ув’язненими”.
Окрім того, встановлено, що другий підозрюваний організував у “в’язниці” так званої “ДНР”, облаштованої на базі Ізолятора тимчасового тримання Сніжнянського міськвідділу Головного управління МВС України в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ. Військовополонені утримувались в неналежних санітарно-гігієнічних умовах в приміщеннях з недостатньою кількістю спальних місць, без належного харчування.
Встановлено, що у цих “в’язницях ДНР” утримувалося понад 150 військовослужбовців.
“Такі дії є порушенням ст.ст. 13, 17, 25, 29 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, що забороняє негуманне поводження з військовополоненими”, — зазначають в ОГП.
Загалом органами прокуратури встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діяло понад 160 місць незаконного утримання, в яких упродовж 2014-2019 років утримувалося понад 1900 військовослужбовців.
Що було раніше
На початку березня трьом бойовикам — працівникам в’язниці “Ізоляція”, що на окупованій Донеччині, оголосили заочну підозру.
Раніше у поліції Донеччини повідомили про викриття понад 70 бойовиків, яких пов’язують із злочинами у в’язниці “Ізоляція”.
Загалом на сьогодні оголошено заочні підозри п’ятьом бойовикам, серед яких керівник “Ізоляції”, три охоронця та представник оперативного блоку терористичної організації “МДБ ДНР”.