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Знущались над військовими у “в’язницях” окупованої Донеччини: двом особам повідомили про підозру

Знущались над військовими у “в’язницях” окупованої Донеччини: двом особам повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Двом громадянам повідомили про підозру за жорстоке поводження з українськими військовими у “в’язницях” Донеччини. Про це інформує пресслужба ОГП, передає УНН.

Цитата

“Прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — повідомили у Генпрокурора.

Деталі

Так, за даними слідства, один з підозрюваних у квітні 2014 — лютому 2015 року, будучи охоронцем у “в’язниці”, облаштованій окупаційною владою РФ в Донецькій області на базі регіонального Управління СБУ, вчиняв жорстоке поводження з українськими військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Він регулярно бив полонених, спричиняючи тілесні ушкодження, зокрема у вигляді переломів ребер. Метою катувань було отримання показань про начебто вчинення злочинів “ув’язненими”.

Окрім того, встановлено, що другий підозрюваний організував у “в’язниці” так званої “ДНР”, облаштованої на базі Ізолятора тимчасового тримання Сніжнянського міськвідділу Головного управління МВС України в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ. Військовополонені утримувались в неналежних санітарно-гігієнічних умовах в приміщеннях з недостатньою кількістю спальних місць, без належного харчування.

Встановлено, що у цих “в’язницях ДНР” утримувалося понад 150 військовослужбовців.

“Такі дії є порушенням ст.ст. 13, 17, 25, 29 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, що забороняє негуманне поводження з військовополоненими”, — зазначають в ОГП.

Загалом органами прокуратури встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діяло понад 160 місць незаконного утримання, в яких упродовж 2014-2019 років утримувалося понад 1900 військовослужбовців.

Що було раніше

На початку березня трьом бойовикам — працівникам в’язниці “Ізоляція”, що на окупованій Донеччині, оголосили заочну підозру.

Раніше у поліції Донеччини повідомили про викриття понад 70 бойовиків, яких пов’язують із злочинами у в’язниці “Ізоляція”.

Загалом на сьогодні оголошено заочні підозри п’ятьом бойовикам, серед яких керівник “Ізоляції”, три охоронця та представник оперативного блоку терористичної організації “МДБ ДНР”.

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