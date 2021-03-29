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Издевались над военными в "тюрьмах" оккупированной Донецкой области: двум лицам сообщили о подозрении

Издевались над военными в "тюрьмах" оккупированной Донецкой области: двум лицам сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12116 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Двум гражданам сообщили о подозрении за жестокое обращение с украинскими военными в "тюрьмах" Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Цитата

"Прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум гражданам Украины за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Генпрокурора.

Детали

Так, по данным следствия, один из подозреваемых в апреле 2014 - феврале 2015 года, будучи охранником в "тюрьме", обустроенной оккупационными властями РФ в Донецкой области на базе регионального Управления СБУ, совершал жестокое обращение с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Он регулярно избивал пленных, вызывая телесные повреждения, в том числе в виде переломов ребер. Целью пыток было получение показаний о якобы совершении преступлений "заключенными".

Кроме того, установлено, что второй подозреваемый организовал в "тюрьме" так называемой "ДНР", обустроенной на базе изоляторов временного содержания Снежнянского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Нацгвардии и ВСУ. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством мест, без должного питания.

Установлено, что в этих "тюрьмах ДНР" содержалось более 150 военнослужащих.

"Такие действия являются нарушением ст 13, 17, 25, 29 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, что запрещает негуманное обращение с военнопленными", - отмечают в ОГП.

В общем органами прокуратуры установлено, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действовало более 160 мест незаконного содержания, в которых на протяжении 2014-2019 годов содержалось более 1900 военнослужащих.

Что было раньше

В начале марта трем боевикам - работникам тюрьмы "Изоляция" на оккупированной Донецкой области, объявили заочное подозрение.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили о разоблачении более 70 боевиков, которых связывают с преступлениями в тюрьме "Изоляция".

Всего на сегодня объявлено заочные подозрения пяти боевикам, среди которых руководитель "Изоляция", три охранника и представитель оперативного блока террористической организации "МГБ ДНР".

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