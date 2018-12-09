Удерживаемые Россией украинцы смогут получить финансовую помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент подписал Указ о выплате стипендии им. Левко Лукьяненко. Отныне граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МинТОТ.
“Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года”, — говорится в сообщении министерства.
Получение стипендии урегулировано Указом Президента Украины “О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко” от 7 ноября 2018 № 417/2018.
Проект Указа разработан Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины.
Указом утверждено Положение о государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко, в котором предусмотрена процедура получения и определен круг лиц, которые могут обращаться к МинТОТ с ходатайством о назначении государственной стипендии.
Напомним, Минсоцполитики Украины разработало Указ Президента о Дне отца, который предложено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября.