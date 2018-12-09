Утримувані Росією українці зможуть отримати фінансову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент підписав Указ про виплату стипендії ім. Левка Лук’яненка. Відтепер громадяни України, незаконно утримувані Російською Федерацією, зможуть отримати додаткову фінансову підтримку від держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МінТОТ.
“Допомога буде надаватись у формі щомісячної стипендії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року”, — йдеться у повідомленні міністерства.
Отримання стипендії врегульовано Указом Президента України “Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка” від 7 листопада 2018 року № 417/2018.
Проект Указу розроблено Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України.
Указом затверджено Положення про державні стипендії імені Левка Лук’яненка, в якому передбачено процедуру отримання та визначено коло осіб, які можуть звертатися до МінТОТ з клопотанням щодо призначення державної стипендії.
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