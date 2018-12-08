Мінсоцполітики запропонувало офіційно відзначати День батька у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики України розробило Указ Президента про День батька, який запропоновано відзначати щороку у третю неділю вересня. Проект Указу Глави держави оприлюднений на офіційному сайті Мінсоцполітики, передає УНН.
“З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у виховному процесі дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю вересня”, — йдеться у проекті документа.
У пояснювальній записці до проекту Указу зазначається, що протягом останніх років вже традиційно, за ініціативи громадськості, День батька святкують і в Україні, зокрема в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Одеській, Київській, Донецькій та в деяких інших областях. Тому, на їхню думку, така ініціатива заслуговує на підтримку й впровадження такого свята на всій території України.
На сайті міністерства зазначається, що обговорення такої ініціативи триватиме з 6 грудня по 6 січня 2019 року.
У Мінсоцполітики додали, що розробили такий проект Указу, бо відповідне було доручення від віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомляв УНН, петиція Президенту України щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї набрала 25 тисяч голосів.