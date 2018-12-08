Минсоцполитики предложило официально отмечать День отца в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство социальной политики Украины разработало Указ Президента о Дне отца, который предложено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. Проект Указа Главы государства обнародован на официальном сайте Минсоцполитики, передает УНН.
"С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября", - говорится в проекте документа.
В пояснительной записке к проекту Указа отмечается, что в последние годы уже традиционно, по инициативе общественности, День отца отмечают и в Украине, в частности в Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Одесской, Киевской, Донецкой и некоторых других областях. Поэтому, по их мнению, такая инициатива заслуживает поддержки и внедрения такого праздника по всей территории Украины.
На сайте министерства отмечается, что обсуждение такой инициативы продлится с 6 декабря по 6 января 2019 года.
В Минсоцполитики добавили, что разработали такой проект Указа, потому что соответствующее было поручение от вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщал УНН, петиция Президенту Украины по защите традиционных семейных ценностей и института семьи набрала 25 тысяч голосов.