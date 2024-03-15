Утренний удар по Одессе: количество погибших возросло до 20 человек

В результате утренней атаки рф по Одессе погибли 20 человек, ранения получили 75 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

В настоящее время (18:20) у нас 75 пострадавших и 20 погибших. Завтра мы объявили день траура по погибшим нашими спасателями, гражданскими, полицейскими и другими гражданами, которые погибли - рассказал он.

В больнице находятся около 40 человек, 9-10 человек - в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики, рассказал Кипер. Он также добавил, что без света сейчас около 500 абонентов, без газа - около 800.

"До завтра мы это все восстановим. Водоснабжение буквально за несколько часов будет восстановлено, все службы отработали", - информирует он.

Напомним



Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.